Артем Силкин будет читать любимые рассказы и сказки на «Библионочи»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин буждет читать любимые рассказы и сказки на «ВсюНочном Чтении», которое станет частью «Библионочи». Об этом сообщает пресс-служба творческой лаборатории «Угол», где пройдут чтения.

«Любимые сказки и рассказы самых разных авторов без остановки будут читать директор музея-заповедника „Остров-град Свияжск“ Артем Силкин, заведующая отделом Музея естественной истории Татарстана музея-заповедника „Казанский Кремль“ Ольга Макарова, заведующая отделом рукописей и редких книг научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского КФУ Эльмира Амерханова, радиоведущий Антон Боровиков и др.», — говорится в сообщении.

Чтения пройдут в ночь с 20 на 21 апреля с 22.00 до 04.00. В качестве чтеца себя может попробовать любой горожанин. Для этого нужно отправить заявку на участие и подойти в «Угол» минимум за полчаса до обозначенного времени. Чтение рассказа одним человеком не должно длиться более получаса.

«Библионочь» — это ежегодная социально-культурная акция посвященная чтению, которая традиционно проходит в апреле по всей России. В этом году к ней присоединится театр Качалова, где актер Илья Славутский прочтет стихи с гостями «Библионочи» и разыграет билеты в театр.

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