(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поздравил татарстанцев с Международным днем памятников и исторических мест.

«Имея богатейшую историю, сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня», — говорится в поздравлении.

Гущин напомнил, что в республике на государственной охране находится более 5 тыс. объектов архитектуры, градостроительства и археологии. Каждый год в Татарстане проводят реставрацию нескольких десятков зданий. Ярким примером председатель комитета назвал историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, монастырь острова-града Свияжск и Успенский собор.

«Безусловно, сегодня наше историческое наследие остро нуждается не только в государственной и общественной поддержке, но и в бережном отношении каждого жителя республики», — отметил Гущин.

В заключение он пожелал татарстанцам новых достижений и мудрых решений в деле сохранения памятников культуры и истории.

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