Опрос: Большинство россиян хотели бы вернуть систему распределения выпускников вузов

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Большинство (69%) россиян хотели бы вернуть систему распределения выпускников вузов, которая гарантировала трудоустройство, следует из исследования аналитиков сервиса SuperJob. Об этом сообщает РИА Новости.

Самое большое число сторонников распределения отмечается среди пожилых и людей с высшим образованием. Реже всех за возврат такой системы выступала молодежь, а порядка трети респондентов до 24 лет затруднились ответить.

Благодаря распределению выпускников государство компенсирует затраты на обучение студентов-бюджетников, а также заполняет пробелы в социальной сфере.

Противники возврата системы распределения приводят в качестве аргументов то, что большинство студентов учатся на платной основе. Кроме того, не все учатся хорошо.

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