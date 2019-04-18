Рустам Минниханов: Взаимодействие между вузами Татарстана и УГНТУ имеет очень большое значение

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) во время рабочего визита в столицу Башкортостана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В сопровождении врио главы Башкортостана Радия Хабирова Рустам Минниханов встретился с ректором вуза Рамилем Бахтизиным, где его познакомили с историей и сегодняшней деятельностью университета.

УГНТУ — один из самых крупных в стране вузов нефтегазового профиля, рассказал Бахтизин. В прошлом году университету исполнилось 70 лет. В УГНТУ готовят специалистов для всех аспектов нефтегазовой отрасли, для строительных предприятий и сферы ЖКХ, пищевой и текстильной промышленности, органов муниципального управления, транспортной отрасли, туристического и гостиничного бизнеса. В стенах вуза учатся представители 67 субъектов РФ и 51 зарубежного государства — всего почти 20 тыс. студентов.

«УГНТУ внёс огромный вклад в развитие отечественной нефтяной промышленности», — отметил Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что нефтедобыча и нефтехимия — основа экономики Татарстана, и эта сфера требует хорошо подготовленных специалистов.

«Совместные образовательные программы, взаимодействие между вузами имеет сегодня очень большое значение. В Башкортостане научно-образовательная база в нефтегазовой сфере всегда была на высоком уровне. В Татарстане также наработаны серьёзные компетенции. Будем плодотворно сотрудничать», — сказал Президент Татарстана.

В присутствии Рустама Минниханова и Радия Хабирова были подписаны документы о сотрудничестве УГНТУ и вузов Татарстана: КНИТУ-КХТИ, КГЭУ и Альметьевского государственного нефтяного института.

Затем для Президента Татарстана провели экскурсию по УГНТУ. Он посетил новейшие специализированные учебно-производственные лаборатории и аудиторные комплексы, научно-образовательный центр «УГНТУ — Транснефть».

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