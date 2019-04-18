В России может появиться новый экологический налог

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Правительство РФ обсуждает новый экологический налог для предприятий, заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Об этом пишет «Российская газета».

Платежи за сбросы неочищенных стоков в водные объекты заменят на экологический налог.

Новый налог должен подтолкнуть предприятия к модернизации очистных сооружений. «Такой налог может быть дополнительным стимулом для “грязных” промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — отметил Кириллов.

Он подчеркнул, что государство стремится помочь тем предприятиям, которые хотят улучшить свои очистные сооружения. Например, субсидирует процентную ставку по кредитам, которые взяты на эти цели: такие субсидии получили уже 40 российских предприятий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.