Ученые рассказали об опасности ежедневного употребления красного мяса

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Наличие даже небольшого количества красного мяса в ежедневном рационе может привести к заболеванию раком кишечника, выяснили ученые Оксфордского университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал International Journal of Epidemiology, где опубликовано исследование.

В течение шести лет исследователи изучали данные 500 тыс. пациентов. Они зафиксировали 2 тыс. 609 случаев рака кишечника среди людей 40 — 69 лет.

Оказалось, что риск развития заболевание был на 20% выше у тех, кто ежедневно ел около 76 граммов красного и переработанного мяса, чем у тех, кто употреблял 21 грамм. Также на 15% более подвержены заболеванию оказались те, кто ел около 54 граммов мяса, чем те, в чьем рационе было около 8 граммов. Риск также был на 19% выше у тех, кто ел 29 граммов, в сравнении с употреблявшими около 5 граммов ежедневно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые определили идеальный завтрак для диабетиков.

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