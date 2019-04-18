Минниханов и Хабиров открыли в Уфе первый памятник Габдулле Тукаю

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ»). Первый памятник татарскому народному поэту Габдулле Тукаю открыли сегодня в Уфе Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

«Габдулла Тукай знаменателен не только для татар, но и для всех тюркских народов. Памятник Тукаю поставили в очень красивом месте около театра. Я от всей души хочу сказать спасибо руководству республики Башкортостан и города Уфы, народу, который пришел почтить Тукая», — сказал Минниханов.

Как отметил Радий Хабиров, открытие памятника Габдулле Тукаю в Уфе — большое событие для двух братских республик. «Теперь у нас есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов», — подчеркнул врио главы Башкортостана. Он отметил, что Габдулла Тукай оставил после себя богатое творческое наследие, которое ценят и любят в Башкортостане.

«Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю — большое и важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов...

Здание, где работает правительство республики, располагается на улице, названной в честь великого поэта. То есть главная улица Башкортостана названа и посвящена ему. Сегодня для нас очень значимо, что Тукай вернулся и будет с нами в республике навсегда. Приветствуем тебя в Башкортостане, великий Тукай», заявил глава Башкортостана.



Памятник Габулле Тукаю сегодня открыли возле Уфимского государственного татарского театра «Нур». Фигура поэта отлита из бронзы и установлена на гранитном постаменте. Рустам Минниханов и Радий Хабиров первыми возложили цветы к подножию памятника великому поэту.

Памятники Габдулле Тукаю кроме Казани и Уфы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Анкаре, Стамбуле и Уральске.

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