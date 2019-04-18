В России впервые зарегистрировали вакцину от пяти заболеваний

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В России зарегистрировали первую вакцину от пяти заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной иммунобиологической компании.

В пресс-службе рассказали, что вакцина получила регистрацию Министерства здравоохранения России по результатам клинических испытаний.

Лекарство предназначено для профилактики сразу 5 заболеваний — столбняка, дифтерии, коклюша, гемофильной инфекции и гепатита В — и позволит делать один укол вместо нескольких отдельных, отмечают разработчики.

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану организовало горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики.

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