Минниханов планирует провести переговоры с Хабировым и посетить форум «Татарстан – Башкортостан»

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует сегодня провести переговоры с врио главы Башкортостана Радием Хабировым, а также принять участие в деловом форуме «Татарстан – Башкортостан». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Одним из первых мероприятий с участием Рустама Минниханова сегодня станет открытие в Уфе памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. После этого Президент РТ планирует посетить Уфимский государственный нефтяной технический университет. Ожидается, что в присутствии руководителя республики будет подписан ряд соглашений, в том числе между УГНТУ и Казанским национальным исследовательским технологическим университетом.

Из нефтяного института Президент РТ планирует направиться в администрацию главы Республики Башкортостан, где состоятся переговоры с врио руководителя региона Радием Хабировым. «Ожидается, что в рамках встречи будет подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами», – отметили в пресс-службе.

В ходе визита в Уфу Президент РТ также примет участие в деловом форуме «Татарстан – Башкортостан», на полях которого планируется подписание соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух республик. Затем в Первой соборной мечети Уфы Рустам Минниханов планирует встретиться с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

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