Двум печищинцам передали свидетельство о захоронении отца, считавшегося без вести пропавшим на войне

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Члены республиканской ассоциации «Клуб воинской славы» встретились с жителями села Печищи в рамках акции «Марш памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Волжская новь».

Представитель казанского Клуба воинской славы Татьяна Рахманова рассказала о верхнеуслонских поисковиках, показала видеофильмы с мест боевых событий, где проходят сегодня раскопки, объяснила, как находят останки погибших бойцов, восстанавливают их имена.

Кульминация мероприятия растрогала всех до слез. Татьяна Викторовна привезла свидетельства о 14 погибших печищинцах, которые до сего времени считались без вести пропавшими. Сын и дочь уроженца Печищ – Николая Фадеева (1897 года рождения) – Николай Николаевич и Анна Николаевна со слезами приняли свидетельство о месте захоронения своего отца, который погиб 18 августа 1942 года и вместе с товарищами был похоронен у реки Рон.

Николай Николаевич рассказал, что отец ушел на фронт в сентябре 1941 года и пропал без вести, долгие годы ничего о нем не знали. В военкомате несколько лет назад дали справку, что он погиб, где – неизвестно.

В семье было десять детей, сыну Николаю на тот момент было девять лет, и он помнит, как отец уходил на фронт. Анне было два года, а младшему брату – шесть месяцев. Мать одна воспитала детей, на сегодняшний день в живых остались только Анна и Николай.

«Прижимая к груди свидетельство, Анна Николаевна плакала, разглядывая заветный листок, словно стараясь разглядеть там не только каждую буковку, но и что-то гораздо важное, дорогое и очень ценное», – рассказали очевидцы мероприятия.

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