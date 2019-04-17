Венеру Рахимову из Нижнекамска признали «Менеджером года 2018»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Руководитель Управления здравоохранения Нижнекамского района Венера Рахимова стала победителем в номинации «Развитие системы здравоохранения» XXII российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении 2018». Награждение состоялось в Москве, в Центральном доме ученых РАН, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Конкурс «Менеджер года» проводится более двадцати лет. За все это время в нем приняло участие более 10 тысяч профессионалов. Среди них – чиновники, частные предприниматели, представители некоммерческих организаций. Конкурс проводится для повышения эффективности управления, определения наиболее успешных менеджерских практик.



В рамках конкурса проходит всестороннее изучение вклада участников в развитие экономики регионов и страны, проводится сбор сведений о наиболее успешных предпринимательских и управленческих практик. После этого эксперты выносят мотивированную оценку достижениям конкурсантов.



Венера Рахимова работала терапевтом, врачом общей практики, а в 2006 году стала заведующей – сначала отделением, а потом и поликлиникой. Управление здравоохранения по Нижнекамскому району она возглавила в 2015 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.