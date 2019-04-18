Легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Набережных Челнах

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля состоится 46-я традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего спортивного сезона 2019 года в городе Набережные Челны, сообщается на официальном сайте Автограда.



Эстафета будет проходить на набережной Фикрята Табеева. В программу войдет 13 этапов – восемь мужских и пять женских. На старт выйдут около 2 тысяч участников команд детско-подростковых клубов общеобразовательных школ, учреждений образования профессионального и высшего звена, организаций города, а также клубов любителей бега.



Открытие соревнований запланировано на 11:00.



Первыми на старт выйдут команды 6-7-х классов образовательных организаций; второй забег осуществят команды детско-подростковых клубов; в третий забег войдут представители спортивных клубов, некоммерческих организаций, самоорганизованных команд населения.



Четвертый забег будет посвящен командам 8-11-х классов образовательных организаций; в пятый забег войдут команды образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего; замкнут состязания команды организаций города.

По окончании забегов победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами.

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