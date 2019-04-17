Памятник Тукаю, бизнес-форум и подписание соглашений: кульминация Дней Татарстана в Башкортостане

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Сегодня стартует второй и финальный день торжеств, посвященных Дням Татарстана в Башкортостане. Расписание дня вместило в себя полтора десятка самых разных мероприятий — гостей ждут деловой бизнес-форум, подписание отраслевых соглашений и культурные события.

Программа мероприятий начнется рано утром с открытия первого в Уфе памятника поэту Габдулле Тукаю. Внушительный бронзовый монумент высотой 8 метров расположится возле татарского театра «Нур».

Участником церемонии открытия памятника станет Президент РТ Рустам Минниханов. После этого он направится в Уфимский государственный нефтяной технический университет. На площадке вуза состоится подписание целого ряда соглашений с татарстанскими учебными заведениями.

Ближе к полудню татарстанская делегация возложит цветы к памятнику башкирскому народному герою Салавату Юлаеву на одноименной площади Уфы.

Затем центр мероприятий переместится в конгресс-холл Торатау, где пройдет центральное событие деловой повестки торжеств — бизнес-форум «Татарстан – Башкортостан». В его рамках состоятся презентации промышленного и туристического потенциала обеих республик, пройдет подписание отраслевых соглашений о сотрудничестве.

Также на площадке форума пройдут встречи представителей деловых кругов двух регионов и начнут работу круглые столы по ключевым темам взаимного сотрудничества — сельскому хозяйству, промышленности, туризму, молодежной политике и другим. Завершит день еще одно деловое мероприятие — нетворкинг Follow the Spring Mainstream.

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