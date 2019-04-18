Илья Славутский прочтет стихи с гостями «Библионочи» и разыграет билеты в Качаловский театр

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В рамках Года театра Казанский академический русский Большой драматический театр им. В. И. Качалова присоединится ко Всероссийской акции «Библионочь-2019», которая пройдет 20 апреля, сообщает пресс-служба театра.



В Центральной библиотеке по адресу улица Вишневского, 10 в рамках праздничных мероприятий состоится творческая встреча с актером Качаловского театра и народным артистом Татарстана Ильей Славутским.



Цель акции – поднять интерес молодежи к художественной литературе.



Актер прочтет любимые стихи, расскажет о своем пути к карьере артиста, ролях в кино, ответит на вопросы гостей и даст советы тем, кто собирается связать свою жизнь с театром.



Илья Славутский также раскроет подробности о новом театральном проекте, созданном на основе творчества татарстанских авторов. Зрители смогут увидеть необычный спектакль в Качаловском театре уже в ближайшее время. В финале творческой встречи пройдет читка стихов и прозы совместно с гостями, также розыгрыш билетов в Качаловский театр.



Начало вечера в 18.00.

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