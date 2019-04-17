Шахматисты Аксубаевского района победили в турнире памяти Виталия Тимирясова

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Аксубаевской школе № 1 имени В. Г. Тимирясова состоялся лично-командный открытый турнир по шахматам памяти Виталия Тимирясова и приуроченный к 100-летию ТАССР. В командном зачете победу одержали хозяева соревнований, сообщает пресс-служба Аксубаевского района РТ.



Интеллектуальное состязание проводят шестой год подряд, мероприятие уже приобрело статус республиканского. В Аксубаево съехались любители шахмат Нурлатского, Черемшанского, Чистопольского и Аксубаевского районов. Всего в состязании приняли участие 150 человек.



Перед началом турнира участников приветствовал глава района Камиль Гилманов с пожеланиями интересных игр. Дочь Виталия Тимирясова – Асия Витальевна пожелала участникам интересного турнира и добиться в жизни успехов.



Игры за шахматными досками проходили на нескольких площадках. В зале не было ни одного свободного места, где бы над досками не сгруппировались участники. Взрослые и школьники разных возрастов сосредоточенно обдумывали ходы, испытывали волнение. Тренеры поддерживали своих воспитанников.



По завершении игр судейская коллегия подвела итоги. Асия Тимирясова поблагодарила всех шахматистов за участие, выразив самые искренние пожелания. Под аплодисменты коллег призеры получили свои награды.



В командном первенстве победу одержал Аксубаевский район, на втором месте оказался Чистополь, третья ступень пьедестала покорилась Черемшанскому району.

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