Реконструкция ЦУМа в Чистополе завершится во втором квартале 2019 года

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). ЦУМ в Чистополе планируют открыть во втором квартале текущего года, сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.



Инспекторы надзорного ведомства проверили, как ведутся ремонтные работы на объекте. В настоящее время строители производят отделочные работы и монтаж внутренних сетей.



В ходе плановой проверки были выявлены нарушения, которые подрядчик должен устранить в установленные сроки. Подрядчиком объекта является проектно-строительная компания «Грин-Строй».



Площадь центрального универмага, расположенного на улице Ленина, составляет свыше 4 тыс. метров. «Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года», – отметил источник.

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