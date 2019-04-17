Бывший тренер «Ракеты» возглавил отдел по делам молодежи, спорту и туризму в Пестрецах

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Дмитрий Кузнецов стал начальником отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Пестречинского района РТ, пишет газета «Вперед».



Дмитрий Кузнецов родился в 1986 году в Казани. Окончил факультет физической культуры Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. Получил дополнительное образование в Центре социально-гуманитарного образования по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность Дмитрий Сергеевич начал в качестве тренера по хоккею с мячом в Комплексной детско-юношеской спортивной школе «Ракета» в Казани, позже работал заместителем директора по административно-хозяйственной части этой же спортивной школы.

Дмитрий Кузнецов – кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом, бронзовый призер чемпионата России по хоккею с мячом среди юниоров в 2003 году.

Принимал участие в организации и проведении в городе Казани чемпионата мира по хоккею с мячом и Всемирной летней Универсиаде.

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