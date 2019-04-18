В Нижнекамске возобновил свою работу кол-центр для записи к врачам

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Контакт-центр Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы возобновил свою работу, передает НТР.



Телефонный центр записи к врачам не работал по техническим причинам. После устранения всех неполадок работа центра возобновилась.



Записаться на прием к врачу пациенты больницы могут тремя способами: воспользовавшись телефоном контакт-центра 8 (8555) 24-40-03 с 7.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Также запись ведется через терминалы, расположенные в стоматологической поликлинике, консультационно-диагностической поликилиннике, в поликлиниках № 1 и № 2 и через портал госуслуг РТ.

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