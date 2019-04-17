Татар-информ

18 апреля 2019, 01:32

Наука и образование

В пестречинском детсаду воспитанников развивают по инновационной методике «Мате плюс»

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Наука и образование

В пестречинском детсаду воспитанников развивают по инновационной методике «Мате плюс»

Фото: pestrecy-rt.ru

Пестречинские педагоги провели для своих коллег из других районов тематические открытые занятия.

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района, в детском саду «Родничок», функционирует федеральная инновационная площадка по математическому развитию дошкольников. На днях здесь провели республиканский круглый стол, посвященный этому направлению, пишет газета «Вперед».

Дети представили гостям музыкальные номера, а затем пестречинские педагоги провели для своих коллег из других районов тематические открытые занятия, мастер-классы, квесты.



В «Родничке» четыре группы воспитанников вплотную занимаются по программе «Мате плюс». Вот уже третий год они каждый день упорно работают с цифрами, счетами, математическими фигурами. Свои умения и навыки они продемонстрировали на открытом занятии перед гостями.

Например, дети не видя фигур, угадывали их форму на ощупь. Они могли уверенно определить не только круг, треугольник, квадрат, но безошибочно узнавали трапецию, многоугольник, ромб. Также ребята строили скворечник для птиц, а воспитательница интересовалась у детей, какие геометрические фигуры нужно использовать для крыши и стен. В проведении занятия использовались не только яркие игровые предметы, но и красочные декорации.

«Интерес к математике мы развиваем у детей постоянно. Счет у нас везде и всегда, считаем все, что нас окружает, – и чашки, и ложки, и стулья, и игрушки», – рассказала воспитательница Лилия Юсупова.

 

 

 

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