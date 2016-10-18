Определился соперник «Зенита» по полуфиналу чемпионата России

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В 1/2 финала плей-офф чемпионата России 21 апреля волейбольный клуб «Зенит-Казань» примет дома «Факел» (Новый Уренгой).

Соперник «Зенита» определился только сегодня в третьем матче четвертьфинала, в котором «Факел» обыграл на своей площадке «Белогорье» (Белгород) со счетом 3:2. В первой встрече дома сибиряки проиграли белгородцам с таким же счетом, в Белгороде выиграли со счетом 3:0 и вот сегодня вырвали победу в третьей встрече.

«Факел» в этом сезоне стал самым неудобным противником для «Зенита». Осенью «Факел» завоевал «бронзу» клубного чемпионата мира, где обыграл в группе «Зенит-Казань» (3:2), а затем с тем же счетом выиграл в Казани в матче чемпионата страны, уступая по партиям 0-2. Во время игры в Новом Уренгое казанцы взяли убедительный реванш со счетом 3:0.

Первый полуфинальный матч пройдёт в Казани 21 апреля, второй — в Новом Уренгое 25 апреля. В случае необходимости третья встреча состоится вновь в Казани 28 апреля. Серия будет идти до двух побед. В другом полуфинале сыграют «Кузбасс» (Кемерово) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

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