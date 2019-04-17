Водитель и пассажир иномарки пострадали после опрокидывания авто в кювет в Лаишевском районе РТ

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Водитель и пассажир «Хендэ» получили серьезные травмы после того, как автомобиль вылетел с трассы в кювет недалеко села Сокуры в Лаишевском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев аварии.

Сегодня днем на трассе Казань – Оренбург неподалеку от села Сокуры в Лаишевском районе республики с дороги в кювет вылетел автомобиль «Хендэ Соната». От удара иномарка перевернулась на крышу и превратилась в груду искореженного металла.

В результате ДТП пострадали двое мужчин – водитель и пассажир иномарки. Состояние пострадавших и причины аварии устанавливаются.



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