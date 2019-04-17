Минтимер Шаймиев о татарах и башкирах: Самое главное – понимаем друг друга без перевода

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев направил видеопоздравление к церемонии открытия Дней Татарстана в Башкортостане, которое проходит сегодня в Уфе.

«Татары и башкиры — близкие друг другу родственники. Мы всегда жили в одной вселенной и живем, поем одни и те же песни, проводим прекрасные сабантуи. Самое главное — понимаем друг друга без перевода», — сказал Шаймиев.

Первый Президент РТ привел слова башкирского писателя Мустая Карима: «Татары и башкиры — два крыла одной птицы».

«Башкиры – наши братья по религии и самые близкие соседи», — добавил Государственный советник РТ.

Также он поздравил жителей соседней республики со 100-летием образования Башкортостана и отметил, что в скором времение «такое же красивое событие пройдет и в Татарстане».

Пусть будущие века принесут большие достижения обеим республикам, подытожил Минтимер Шаймиев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.