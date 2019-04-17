Кадочкина: Игра против «Локомотива» была тяжелой, учитывая число молодых волейболисток в команде

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Диагональная женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Татьяна Кадочкина прокомментировала поражение от «Локомотива» в полуфинале Суперлиги со счётом 0:3.

«Учитывая, что у нас половина состава — молодые волейболистки, играть было тяжело. Соперник нас очень хорошо разобрал на блоке, но больше мы наложали сами. Нас подвела наша же игра. Будем делать выводы и работать дальше», — рассказала Кадочкина.

Также волейболистка поделилась эмоциями от первого в жизни матча плей-офф: «Волнение присутствовало, но я успокаивала себя тем, что представляла, будто сегодня игра того же чемпионата. То, что нужно выходить, играть. Видимо, сегодня не наш день».

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