Капитан «Динамо-Казани» о поражении от «Локомотива»: С такими ошибками невозможно выиграть

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Евгения Старцева прокомментировала поражение команды в полуфинале российской Суперлиги от калининградского «Локомотива».
«Наша команда с достаточно молодыми игроками еще не готова ставить перед собой высокие задачи. Поэтому сегодня только местами была хорошая игра, а местами появлялись такие ошибки, которые мы не имеем права допускать в этой серии. С такими ошибками невозможно выиграть. Это говорит о неопытности, нестабильности», – сказала волейболистка журналистам.
Также Старцева отметила, что «Динамо-Казань» способно на лучшую игру: «Мне хочется сказать, что мы сделали сегодня все возможное, но мы можем сыграть лучше. Хотя “Локомотив” показал очень хороший волейбол, очень мощный. Все три партии они давили на нас».