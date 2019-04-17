Часть жителей пяти районов Казани на время останется без света

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 18 апреля, часть жителей Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города свет отключат с 9 до 17 часов в домах №№ 23/1 и 29 по улице Тази Гизатта, №№ 37, 53, 53а и 55 по улице Мартына Межлаука и №№ 3 и 4 по улице Ямская.

При этом в домах Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов города электричества не будет с 8 до 17 часов. Так, в Кировском районе электроэнергию отключат по следующим адресам: ул. 2-я Осиновская, дд. 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 16; ул. Залесная, дд. 30а, 60, 66, 72, 82а, 82б, 86а, 86б и 86г; ул. Осиновская, дд. 1/80, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 18, 18/2, 18а/1, 2/78, 20, 22/1, 24, 26, 28 и 31; Осиновский переулок, дд. 1/1, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 16а, 18 и 22.

В Ново-Савиновском районе не будет света в домах №№ 35, 37, 39 и 39а по улице Абсалямова, №№ 6, 8, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 24а, 20а по улице Бондаренко и №№ 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а и 52 по улице Короленко.

В Приволжском же районе без электричества останутся жители домов по улицам Акмуллы, Клубничная, Лесная и Славная в поселках Плодомитомник и Салмачи, а также по улицам Веселая, Гульбакча, Мянгелек, Рассветная, Строителей, Файзи, Юнусова и по Цветному переулку в поселке Восточный.

В поселке Вознесенское Советского района по улицам 2-я Полевая, Вишневая, Грачиная, Заречная, Полевая, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Цветочная и в Старательном переулке света также не будет с 8 до 17 часов.

С 9 до 18 часов же электроэнергию отключат в поселке Кульсеитово по улицам Авиации, Акъяр, Айнур, Байрам, Болынлык, Бэйге, Главная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казан су, Каменева, Ключевая, Конструкторский, Оптиков, Ромашковая, Светозарная, Тугай, Туполева, Хвойная и Чулпан, в переулках Акъяр, Айнур и Тенистый, а также в домах №№ 6, 12, 14, 16, 18 по улице Минская.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.

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