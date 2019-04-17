В Татарстане 23 апреля изменится расписание движения трех пригородных поездов

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Пригородные поезда Казань – Кизнер, Арск – Албаба и Албаба – Казань 23 апреля будут ездить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

В частности, электричка № 6924, следующая из Казани в Кизнер, отправится из столицы Татарстана в 4.49. Затем проедет через следующие станции: Метро Аметьево (4.59 – 5.00), Ометьево (5.03 – 5.04), Новаторов (5.08 – 5.09), Компрессорный (5.11 – 5.12), Дербышки (5.16 – 5.24), 804 км (5.27 – 5.28), Кендери (5.32 – 5.33), Высокая Гора (5.38 – 5.39), Куркачи (5.52 – 5.53), Арск (6.08 – 6.09), Корса (6.23 – 6.24), Шемордан (6.35 – 6.36), Иштуган (6.42 – 6.43), Коинсар (6.50 – 7.13). Далее поезд проследует по действующему расписанию и прибудет в Кизнер в 9.20.

Поезд № 6469, курсирующий по маршруту Арск – Албаба, отправится в 6.30. Он пройдет через станции 849 км (6.35 – 6.36), Чулпан (6.38 – 6.39), Чурилино (6.42 – 6.43), Камаево (6.47 – 6-48), 835 км (6.51 – 6.52), Куркачи (6.56 – 6.57), Чепчуги (7.01 – 7.02), 823 км (7.05 – 7.06), Бирюли (7.09 – 7.10), Калинино (7.13 – 7.14), Каменка (7.17 – 7.18), Высокая Гора (7.21 – 7.22), Кендери (7.27 – 7.28), 807 км (7.30 – 7.31), 804 км (7.35 – 7.36), Дербышки (7.40 – 7.41), 797 км (7.43 – 7.44), 795 км (7.46 – 7.47), Восстание-Пассажирская (7.49 – 7.50), Левченко (7.56 – 7.57), 787 км (8.00 – 8.01), Юдино В (8.07 – 8.08), Юдино Ц (8.12 – 8.13), ВЧД (8.15 – 8.16), Займище (8.19 – 8.20), Обсерватория (8.23 – 8.24), 774 км (8.27 – 8.28), 771 км (8.32 – 8.33), Васильево (8.40 – 8.41), 766 км (8.44 – 8.45), Атлашкино (8.47 – 8.48), Зеленый Дол (8.53 – 8.54), Волга (8.57 – 8.58), 753 км (9.01 – 9.02), Свияжск (9.05 – 9.06), 2 км (9.10 – 9.11), 4 км (9.13 – 9.14), Ходяшево (9.23 – 9.24), Бишбатман (9.30 – 9.31), 21 км (9.34 – 9.35). Электричка прибудет в Албабу в 9.46.

Следующий из Албабы в Казань поезд № 6364 отправится в 10.02. Затем проедет через 21 км (10.08 – 10.09), Бишбатман (10.13 – 10.14), Ходяшево (10.20 – 10.21), 4 км (10.28 – 10.29), 2 км (10.32 – 10.33), Свияжск (10.38 – 10.39), 753 км (10.41 – 10.42), Волга (10.46 – 10.47), Зеленый Дол (10.51 – 10.52), Атлашкино (10.57 – 10.58), 766 км (11.00 – 11.01), Васильево (11.06 – 11.07), 771 км (11.10 – 11.11), 774 км (11.14 – 11.15), Обсерватория (11.17 – 11.18), Займище (11.21 – 11.22), ВЧД (11.24 – 11.25), Юдино Ц (11.28 – 11.29), ЖБК (11.31 – 11.32), Новое Аракчино (11.36 – 11.37), Старое Аракчино (11.40 – 11.41), Лагерная (11.45 – 11.46), Адмиралтейская Слобода (11.50 – 11.51). Прибытие в Казань запланировано на 11.57.

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