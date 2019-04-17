Татар-информ

17 апреля 2019, 20:22

Общество

Во время ЧМ WorldSkills в Казани будут каждый час взлетать и садиться 40 самолетов

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Общество

Во время ЧМ WorldSkills в Казани будут каждый час взлетать и садиться 40 самолетов

Фото: Александр Эшкинин

Во время проведения масштабных мероприятий количество полетов резко увеличивается.

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В период проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани «Татаэронавигация» прогнозирует увеличение самолетовылетов – до 40 взлетов и посадок в течение часа. Об этом стало известно сегодня во время пресс-тура на объекты радиотехнического обеспечения полетов, находящиеся на территории аэропорта Казани.

Задачи «Татаэронавигации» заключаются в том, чтобы обеспечить безопасность и регулярность воздушного движения, подчеркнул директор филиала «Татаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Мошкин.

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«Конечно, мы уделяем повышенное внимание важным мероприятиям, мировым событиям, которые проводятся в Казани, потому что это связано с увеличением интенсивности полетов воздушных судов. Тогда требуется более тщательная подготовка диспетчерского и инженерно-технического состава. Для этого мы используем тренажерные комплексы, где отрабатываются различные задачи, связанные с увеличением интенсивности воздушного движения, обеспечиваем летную проверку наземного радиотехнического оборудования, чтобы быть уверенными, что оно исправно работает», – рассказал он.

За безопасностью при взлете и посадке самолетов и вертолетов следят авиадиспетчеры. С переходом на летнее расписание полетов им приходится за день контролировать от 60 до 80 самолетовылетов (взлетов и посадок). «Особенно интенсивным становится ночное движение. Во время проведения крупных мероприятий количество полетов резко увеличивается. Много чартерных рейсов. За час бывает 30–40 самолетовылетов. В такой момент предусматриваем на каждом канале по два диспетчера. Одному диспетчеру порой бывает трудно обеспечивать работу», – сообщил руководитель полетов Казанского центра ОВД филиала «Татаэронавигация» Петр Медков.

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Он отметил, что специально для проведения крупных мероприятий возле «Казань Экспо» построили две вертолетные площадки. «Вертолеты могут сразу приземлиться рядом со зданием, могут напрямую от аэропорта перелетать на площадку “Казань Экспо” без прохождения КПП пассажирами. При подготовке к весенне-летнему сезону параллельно готовились и к WorldSkills. Прошли специальную подготовку на тренажерах, когда в усиленном режиме запускается движение самолетов. Изучили необходимые документы, ситуации, которые могут произойти в этот период. Мы готовы к открытию чемпионата», – заявил Медков.

Работе авиадиспетчеров помогает радиолокационный комплекс «Лира А10», предназначенный для обнаружения и определения координат воздушных судов в районе аэродрома. «Он необходим для радиолокационного обзора воздушного пространства с выдачей информации для управления воздушного движения. В этом комплексе применены современные инновационные технологии, что позволило поднять на новый уровень аэронавигационное обслуживание, безопасность и регулярность полетов. Локатор передает координатную и дополнительную полетную информацию. Например, где находится самолет, на каком расстоянии, его скорость движения и даже номер», – заметил ведущий инженер по радионавигации, радиолокации и связи Казанского центра ОВД Артем Пещеров.

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Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. Свыше 1,6 тыс. конкурсантов из более чем 60 стран мира будут состязаться в 56 компетенциях.

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