Минниханов и Хабиров вбросили шайбу на матче легенд хоккея Татарстана и Башкортостана

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров открыли товарищеский матч между ветеранами хоккейных команд «Салават Юлаев» и «СК имени Урицкого». Руководители республик провели символическое вбрасывание шайбы на лед.

Перед началом матча Рустам Минниханов и Радий Хабиров поприветствовали игроков обеих команд. «Сегодня большая делегация Татарстана, в том числе и спортивная, находится в вашем прекрасном городе. Сегодня будет очень интересная игра. Хоккей и для Башкортостана, и для Татарстана – самый главный вид спорта», – сказал Президент РТ.

Врио же главы Башкирии в своем выступлении отметил, что болельщики Башкортостана любят хоккеистов из Татарстана и болеют за казанский клуб, когда он сражается с другими командами. «Мы братские республики, мы болеем за “Салават Юлаев” и точно так же болеем за “Ак Барс”, когда он бьется с другими командами», – подчеркнул он.

«Именно команды ветеранов сформировали основу того, что мы сегодня называем “зеленым дерби”, именно они создали славу нашего современного хоккея», – добавил Хабиров.

Гордость башкирских болельщиков – хоккейный клуб «Салават Юлаев» отсчитывает свою историю с 1960 года. Он дважды становится чемпионом России – в сезонах 2007-2008 и 2010-2011 годов.

«СК имени Урицкого» – прежнее наименование хоккейной команды «Ак Барс». Хоккеисты из Татарстана носили его на своих свитерах с 1958-го по 1990 год.

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