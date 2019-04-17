Записи с камер видеонаблюдения помогли вычислить серийного вора элитного алкоголя в Челнах

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Записи с камер видеонаблюдения помогли продавцам магазина вычислить серийного вора элитного алкоголя в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«Патрулируя территорию Электротехнического района Набережных Челнов, экипаж вневедомственной охраны городского ОВО Росгвардии получил сигнал тревоги с охраняемого объекта по улице Чулман. На месте происшествия работники гипермаркета сообщили, что неизвестный попытался совершить кражу спиртного», – уточнили в пресс-службе управления.

Как удалось установить на месте, задержанный ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина уже не первый раз наведывается в магазин. Продавцы рассказали, что злоумышленник уже несколько раз похищал из маркета дорогостоящий алкоголь. Очередная попытка поживиться халявным спиртным была вовремя замечена с помощью камер видеонаблюдения.

Ущерб от действий рецидивиста превысил 20 тыс. рублей. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.