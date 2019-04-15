(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В казанском парке Победы планируют поставить памятник пограничнику и его собаке. Монумент должен будет увековечить подвиг пограничных войск, первыми принявших на себя удар нацистов. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков.

«Пока вопрос памятника пограничнику с собакой остается открытым», – отметил при этом он.

«У нас в городе нет памятника собаке, и мы поддержим инициативу», – сказал в свою очередь начальник Центра кинологической службы МВД по РТ Нариман Ямашев.

В России всего насчитывается 12 памятников, посвященных служебным собакам. В Музее-мемориале Великой Отечественной Войны РТ планируют создать экспозицию, которая была бы посвящена кинологам из Татарстана и их собакам.

«Около подводной лодки в парке Победы мы собираемся с сослуживцами-подводниками. И если удастся установить скульптуру пограничника с собакой, то у нее будут пограничники собираться», – добавил председатель комиссии Общественной палаты Татарстана по молодежной политике и патриотическому воспитанию Радий Зарипов.

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