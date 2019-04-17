Данил Салихов: Проведение Дней Татарстана в Башкортостане важно для сохранения языка

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ»). Проведение Дней Татарстана в Башкортостане важно прежде всего с точки зрения сохранения языка. С таким мнением поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» председатель Союза писателей РТ Данил Салихов, который принимает участие в мероприятии в Уфе.

«Мы говорим: “Язык, язык”. Татарская нация посередине России в одиночку много не сделает, поэтому должны бороться и башкиры, и чуваши, и марийцы. Каждая нация должна стараться сохранить, защитить свой язык», – подчеркнул Салихов.

«Не противоречить Конституции России, сказать: “Давайте жить по российской Конституции. Свобода каждой нации говорить на своем языке предусмотрена законом”. Если сможем это объяснить… И здесь мы собрались по той же причине – объединяться, вести дела вместе», – пояснил он.

Данил Салихов напомнил, что близость между башкирами и татарами идет с давних времен.

«Открытие памятника Тукаю в Уфе нас сближает. Появление у нас улицы Мустая Карима закрепляет это», – добавил председатель Союза писателей РТ.

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