Поджигателя машины автоледи поймали по горячим следам в Нижнекамске

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Поджигателя машины 24-летней автоледи поймали полицейские по горячим следам в Нижнекамске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию обратилась 24-летняя жительница Нижнекамска. Она рассказала, что вечером 15 апреля загорелся ее автомобиль, который был припаркован возле дома. В результате машина частично обгорела», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след предполагаемого преступника. 34-летний подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

На время следствия предполагаемый поджигатель будет находиться под подпиской о невыезде. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.



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