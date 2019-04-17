РФП осуществил первые выплаты клиентам категории «всем по 500»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки начал осуществлять выплаты клиентам Татфондбанка и ИнтехБанка, размер вкладов которых превышал 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«РФП осуществил первые выплаты пострадавшим вкладчикам категории “всем по 500“. В рамках этапа поддержки пострадавших вкладчиков категории “всем по 500“ (клиенты ПАО “Татфондбанк“, ПАО “ИнтехБанк“, чьи вклады превышали 500 тыс. рублей) в Республиканский фонд поддержки поступило более 2,5 тыс. заявлений», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что РФП подписал свыше 700 соглашений с вкладчиками из этой категории.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра банков. В конце января Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что представителям данных категорий будут обеспечены выплаты в размере 500 тыс. рублей. В целом на их поддержку потребуется как минимум 2 млрд рублей.

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