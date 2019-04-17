Минспорта РТ и РУСАДА готовы заключить соглашение о сотрудничестве по противодействию допингу

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководство Министерства спорта РТ провело встречу с представителями независимой национальной антидопинговой организации РУСАДА, во время которой обсуждалась возможность подписания соглашения о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.

«То, что Республика Татарстан – спортивный регион, у меня не было никогда никаких сомнений. Тот факт, который меня смущал, – это именно корреляция высоких спортивных достижений, инфраструктуры, количества спортсменов, количества представленных видов спорта и так называемого антидопингового обеспечения. Я очень надеюсь на то, что это вопросы в большей степени технические, нежели функциональные», – заявила в ходе встречи заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Минспорта РТ подготовило предложение по созданию в ведомстве сектора антидопингового обеспечения и инновационной деятельности. Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов предложил составить дорожную карту для дальнейшего взаимодействия в области антидопингового обеспечения и заверил, что работа по исправлению недочетов будет проведена в ближайшее время.

Пахноцкая выразила уверенность в правильности действий Минспорта РТ и предложила помощь: «Если нужна помощь сотрудников РУСАДА любого уровня, сотрудников Министерства спорта России любого уровня, то мы это готовы гарантировать. Мы так и действуем. Это не только диалог, это физическая, методическая, научная помощь».

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