Три с половиной года в колонии строгого режима проведет казанец за желание поесть пиццы «на халяву»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). За ограбление разносчика пиццы ранее судимый житель Казани отправится в колонию строгого режима на три с половиной года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 20 ноября прошлого года 28-летний ранее судимый житель Казани, находясь у себя дома в поселке Дербышки, через службу доставки заказал роллы и пиццу. Когда заказ был доставлен, мужчина отказался платить и, используя неустановленный предмет, пригрозил курьеру физической расправой, после чего отобрал у него заказанную еду», – уточнил Галиев.

Сумма ущерба составила порядка 2 тыс. рублей.

Любителя еды «на халяву» задержали. Свою вину рецидивист не признал, но полностью возместил ущерб.

Суд признал казанца виновным по статье «Разбой» и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



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