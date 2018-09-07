Шамиль Агеев: Татарстан и Башкортостан должны объединить опыт для снижения давления на бизнес

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстан и Башкортостан должны использовать опыт друг друга для снижения давления на бизнес и созданию цифровых платформ. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

«Татарстан и Башкортостан – самодостаточные регионы, они имеют большой потенциал, поэтому здесь возможен эффект синергии. Мы будем подписывать соглашение между торгово-промышленными палатами двух регионов, чтобы использовать опыт друг друга по самозанятым, по созданию цифровых платформ, по расширению активности бизнеса», – пояснил Агеев.

По словам собеседника агентства, оба региона нуждаются в создании благоприятной среды для развития бизнеса и могут поучиться друг у друга в этой области. «Синергия может быть в организации контрольной деятельности за бизнесом для снижения давления на предпринимателей», – подчеркнул руководитель Торгово-промышленной платы.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», делегация Татарстана во главе с Президентом РТ сегодня прибыла в Уфу для участия в Днях Татарстана в Башкортостане.

Ожидается, что завтра Рустам Минниханов встретится с временно исполняющим обязанности главы Башкортостана Радием Хабировым. В рамках встречи планируется подписать соглашение о сотрудничестве между двумя регионами. Помимо этого, в ходе визита в Уфу Президент РТ выступит на открытии делового форума «Татарстан – Башкортостан» и посетит Уфимский государственный нефтяной технический университет.

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