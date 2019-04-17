Татарстанцы на первом месте: в Волгограде завершился II этап соревнований «Будущее зависит от тебя»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Второй этап открытых соревнований по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, организованных компанией «МегаФон», завершился победой команды «ШКИД» из Республики Татарстан в младшей возрастной группе и команды «Интер» из Оренбургской области – в старшей. Ребята из Альметьевска и Оренбурга представят Поволжье на финале в Сочи.

В этот раз второй этап соревнований прошел в лучших традициях футбола: на открытом стадионе при 15 градусах тепла и дожде, на грани детских возможностей и с неподдельными эмоциями. За два соревновательных дня 13 команд из Поволжья провели больше десяти часов, играя в настоящий футбол. Было всё: спортивные травмы, слезы счастья и досада от поражений. И всё это ради того, чтобы показать лучшую игру и доказать лидерство.

В младшей возрастной группе сразу показал себя лидер – команда из Альметьевска, выигравшая все матчи. В старшей до последней минуты сохранялась интрига. И все-таки в финал вышли две команды, из Оренбуржья и Мордовии. После серии пенальти и благодаря усилиям лучшего вратаря турнира – Рустама Рахматуллина команда из Оренбурга вырвала победу. Теперь она поедет на финал турнира в Сочи.

Директор регионального отделения компании «МегаФон» в Республике Татарстан Дмитрий Кузнецов заметил: «Соревнования “Будущее зависит от тебя” уже 15 лет вносят вклад в социализацию воспитанников российских детских домов. Ребята борются за победу, работая над собой, развиваются, учатся дружить и стремиться».

«Футболисты из Татарстана – постоянные участники турнира. Успехи младшей команды Альметьевского детского дома в Волгограде в этом году стали путевкой на Всероссийские игры в Сочи. Кроме того, ребята везут домой титулы лучшего бомбардира – Владислав Юпаев и лучшего защитника – Виталий Ситало», – добавил он.