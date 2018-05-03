В Татарстане планируют выпустить книгу о собаках, участвовавших в Великой Отечественной

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане планируют выпустить книгу о собаках из ТАССР, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В ближайшее время должен начаться конкурс грантов на создание монографии. Об этом рассказал заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков.

«Планируется создание книги, в ближайшее время начнется конкурс грантов», – пояснил он.

Книга должна будет рассказать о незаметном подвиге четвероногих помощников человека, которые в годы войны и после нее помогали в разминировании освобожденных территорий.

«Помнить подвиг друзей человека надо. Можно попросить некоммерческую организацию инициировать программу, чтобы создать книгу. О тех собаках, которых здесь кинологи тренировали. Сколько и какие собаки участвовали, какие подвиги совершали», – сказал Председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по молодежной политике и патриотическому воспитанию Радий Зарипов.

Разговор на заседании шел о создании серьезной монографии для популяризации служебного собаководства.

«Поисков материала для подготовки книги будет очень сложным делом», – предупредил Зарипов.

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