В Татарстане планируют выпустить книгу о собаках, участвовавших в Великой Отечественной

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане планируют выпустить книгу о собаках из ТАССР, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В ближайшее время должен начаться конкурс грантов на создание монографии. Об этом рассказал заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков.
«Планируется создание книги, в ближайшее время начнется конкурс грантов», – пояснил он.
Книга должна будет рассказать о незаметном подвиге четвероногих помощников человека, которые в годы войны и после нее помогали в разминировании освобожденных территорий.
«Помнить подвиг друзей человека надо. Можно попросить некоммерческую организацию инициировать программу, чтобы создать книгу. О тех собаках, которых здесь кинологи тренировали. Сколько и какие собаки участвовали, какие подвиги совершали», – сказал Председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по молодежной политике и патриотическому воспитанию Радий Зарипов.
Разговор на заседании шел о создании серьезной монографии для популяризации служебного собаководства.
«Поисков материала для подготовки книги будет очень сложным делом», – предупредил Зарипов.