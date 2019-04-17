Рустам Минниханов: Татары и башкиры должны быть вместе

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Сегодня в рамках Дней Республики Татарстан в Башкортостане Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями местной татарской общественности. Во встрече также приняли участие глава Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев, руководитель администрации, врио руководителя региона Александр Сидякин и вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Выступая перед участниками встречи, Рустам Минниханов прежде всего напомнил, что Дни Татарстана организованы в связи с празднованием 100-летия Республики Башкортостан. «В Татарстане 2 млн татар, в Башкортостане – 1 млн татар. Нет народов ближе, чем татары и башкиры. И Татарстан, и Башкортостан – одни из передовых регионов России. Нам нечего делить. Мы нужны друг другу», – подчеркнул Президент РТ.

Минниханов призвал думать о будущем татарского и башкирского народов. «Никто, кроме нас, о нем думать не будет. Нам надо создавать свои школы, сохранять нашу религию», – сказал он.

Президент Татарстана напомнил, что татарский народ должен выразить доверие временно исполняющему обязанности главы Башкортостана Радию Хабирову. «Он должен оправдать доверие. Татары и башкиры должны быть вместе», – добавил Минниханов.

Он также упомянул о своеобразном «обмене кадрами». Ректором Болгарской исламской академии стал Данияр Абдрахманов из Башкортостана, а администрацию главы РБ возглавил экс-депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.

Рустам Минниханов также призвал Всемирный конгресс татар сильнее работать с татарами в Башкортостане. По данным переписи населения 2010 года, 25,4% населения Башкортостана составляют татары (29,5% – башкиры).

В Башкортостане действуют около десятка татарских общественных организаций, в том числе отделение Всемирного конгресса татар в Башкортостане, Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Ассоциация татарских сел Башкортостана, Башкортостанское отделение общественной организации татарских женщин «Ак калфак» и так далее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Уфу. Основная цель визита – участие в мероприятиях по случаю проведения Дней Республики Татарстан в Башкортостане в рамках 100-летия Башкирской АССР.

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