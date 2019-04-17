Инвестор из Норвегии готов вложиться в строительство завода по производству лосося в Татарстане

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Глава фонда «Инновационная Норвегия» Ханс Нугард готов финансировать строительство завода по производству лосося в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба технопарка «Идея», в котором прошло совещание о реализации проекта.
«Проект, который мы здесь рассматриваем, подходит по всем параметрам!» – заявил Нугард.
Бизнесмен готов вложиться в проект, стоимость которого оценивается в 85 млн евро, но при соблюдении некоторых условий. Он настаивает на участии еще двух инвесторов, в том числе и российского. По его мнению, такое взаимодействие будет наиболее эффективным и результативным.
Обсуждение строительства завода по производству лосося прошло при участии главы Минпромторга РТ Альберта Каримова и представителей посольства Норвегии в России.
Предприятие по производству атлантического лосося в установках замкнутого водоснабжения рассчитано на мощность до 10 тыс. тонн в год. Завод станет частью современной рыболовной отрасли в республике. Ожидаемый объем производства рыбной продукции к 2030 году – 40 тыс. тонн в год.