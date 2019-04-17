Инвестор из Норвегии готов вложиться в строительство завода по производству лосося в Татарстане

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Глава фонда «Инновационная Норвегия» Ханс Нугард готов финансировать строительство завода по производству лосося в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба технопарка «Идея», в котором прошло совещание о реализации проекта.

«Проект, который мы здесь рассматриваем, подходит по всем параметрам!» – заявил Нугард.

Бизнесмен готов вложиться в проект, стоимость которого оценивается в 85 млн евро, но при соблюдении некоторых условий. Он настаивает на участии еще двух инвесторов, в том числе и российского. По его мнению, такое взаимодействие будет наиболее эффективным и результативным.

Обсуждение строительства завода по производству лосося прошло при участии главы Минпромторга РТ Альберта Каримова и представителей посольства Норвегии в России.

Предприятие по производству атлантического лосося в установках замкнутого водоснабжения рассчитано на мощность до 10 тыс. тонн в год. Завод станет частью современной рыболовной отрасли в республике. Ожидаемый объем производства рыбной продукции к 2030 году – 40 тыс. тонн в год.

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