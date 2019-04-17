Страх остаться без гаджета побудил жителя Казани выплатить 600 тыс. рублей долга по налогам

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Страх остаться без сотового телефона побудил жителя Казани выплатить 600 тыс. рублей долга по налогам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«На исполнении в Приволжском районном отделе судебных приставов Казани находилось исполнительное производство о взыскании с жителя города задолженности по налогам. Долг составил 600 тыс. рублей», – уточнила Лилия Халимова.

Производство было возбуждено еще в декабре прошлого года, но должник никак не пытался исправить ситуацию.

Тогда мужчину в принудительном порядке доставили в районный отдел судебных приставов, где наложили арест на его мобильный телефон.

Эти меры побудили казанца уже на следующий день полностью погасить долг.



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