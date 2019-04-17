Участок автодороги Альметьевск – Лениногорск на полгода закроется для движения транспорта

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе Татарстана с 20 апреля по 30 октября закроется для движения транспорта участок автодороги Альметьевск – Лениногорск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Закрытие движения на участке автодороги от 16,3 км до 21 км связано с запланированным заранее ремонтом.

«Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги федерального значения Казань – Оренбург и регионального значения Альметьевск – Старое Шугурово, Лениногорск – Азнакаево», – говорится в сообщении министерства.

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