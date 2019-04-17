Татар-информ

17 апреля 2019, 21:36

Общество

В Набережных Челнах на дебатах предложили привлечь предпринимателей к раздельному сбору мусора

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Общество

В Набережных Челнах на дебатах предложили привлечь предпринимателей к раздельному сбору мусора

Фото: Эльвира Мухаметдинова

«У меня висит 24 заявки от жителей на установку контейнеров. А выполнить их некому», – сообщила руководитель объединения «Чистый лист».

(Набережные Челны, 17 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Руководитель челнинского объединения «Чистый лист» Разиля Сахабиева предложила создать городскую программу по формированию инфраструктуры раздельного сбора мусора. Идея прозвучала на первых открытых дебатах РТ «Бизнес и власть – полный контакт», которые прошли сегодня в Набережных Челнах.

Разиля Сахабиева высказала идею создания городской программы реализации раздельного сбора мусора. По ее заверению, значительная часть горожан уже морально готова участвовать в таком сборе отходов. Но вопрос упирается в нехватку контейнеров. «У меня висит 24 заявки от жителей на установку контейнеров. А выполнить их некому», – отметила общественница.

Для создания документа необходима рабочая группа. В нее помимо активистов-экологов и представителей исполкома, по мнению Сахабиевой, должны войти и предприниматели. В дальнейшем представители бизнес-сообщества Челнов могли бы взять на себя в добровольном порядке обязанность по установке контейнеров для раздельного сбора мусора. Ответственность за выработку мусора лежит не только на населении, но и на товаропроизводителях, пояснила челнинка.

Сахабиева также сообщила, что при наличии городской программы постановлением Правительства РТ разрешается заниматься раздельным сбором отходов без участия регоператора. И подобная практика уже активно реализуется в Москве, Подмосковье и Нижнем Новгороде.

Однако представители челнинского исполкома не во всем согласились со сторонницей раздельного сбора мусора.

Так, заместитель начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Кондрабаева подчеркнула, что начиная с текущего года, сбор мусора входит в функционал регионального оператора и вмешиваться в чужой бизнес муниципалитет не вправе.

В ответ Сахабиева посетовала, что разговор с представителем компании-регоператора не внушил ей оптимизма. «По закону на установку контейнеров оператор может использовать не более 1% средств. Сомневаюсь, что этих финансов будет достаточно даже для установки обыкновенных емкостей для мусора. Что уж там говорить о раздельном сборе. Поэтому нам эту задачу придется решать самим», – повторно выразила свою точку зрения общественница.

Однако Кондрабаева настоятельно порекомендовала представительнице экологического движения сначала обратиться в штаб, который создан при Общественной палате РТ для решения вопросов, возникших в ходе «мусорной» реформы.

Руководитель Управления Административно-технической инспекции Айрат Насыбуллин напомнил, что первый мусоросортировочный завод в республике появился в Набережных Челнах еще в 2002 году. Кроме того, в городе создано 55 пунктов, где пластик, стекло и бумагу у населения принимают на платной основе. «Стоимость сырья довольно мала, но все довольны, потому что для определенных категорий людей это тоже доход. Я к чему это говорю? Система отработана. Регоператор ее принял, заключил договоры со всеми ее звеньями. Сортировка мусора продолжается. Ничего не потеряно. Вы же предлагаете забирать у людей вторсырье даром. Вам не кажется, что это шаг назад?» – спросил Насыбуллин.

В ответ Сахабиева отметила, что мусоросортировочный завод в состоянии извлечь из общей массы отходов лишь 7% ценного сырья. При контейнерном раздельном сборе этот показатель на несколько порядков выше.

«Что же касается того, платно или бесплатно сдавать, то давайте люди будут решать сами, как им поступать! Ведь мы сейчас говорим не только о том, чтобы дать людям заработать, но и о повышении экологической сознательности населения», – заключила общественница.

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