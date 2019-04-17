Народный поэт Татарстана призвал татар и башкир защищать интересы друг друга

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Народный поэт Татарстана, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Радиф Гаташ значение проведения Дней Татарстана в Башкортостане видит в объединении двух народов. Поэт призвал татар и башкир жить общими интересами.

Радиф Гаташ напомнил, что Дни Татарстана в последний раз проходили в Башкортостане 30 лет назад. «За эти годы многое изменилось. Вернулись произведения Заки Валиди. У нас открылись глаза. Писатели сто лет назад правильно понимали нации, они были за дружбу народов», – отметил он.

«Разные были времена, возможно, были и обиды… Нам сейчас надо крепко подружиться, объединиться, жить общими интересами – время пришло. Наступили времена, когда нам надо беречь, защищать и глубоко понимать друг друга», – подчеркнул Гаташ.

«Творчество Тукая, его современников, нынешних поэтов, несомненно, живет с мыслью о сохранении народа, родного языка, нации. А это возможно лишь в единстве», – резюмировал поэт.

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