Наталья Зубаревич: Татарстан инвестируется на уровне Питера, что говорит о больших усилиях

(Казань, 17 апреля, «Татар-Информ», Аделя Зиатдинова). Уровень инвестиций в Татарстане соответствует их уровню в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о больших усилиях региона. Об этом на конференции «Управление развитием территорий в условиях действующих ограничений» в Казанском (Приволжском) федеральном университете рассказала профессор МГУ Наталья Зубаревич.

«Примерно 15%, а с Московской областью и 20% всех инвестиций в России идет в столичную агломерацию. Она идет вверх и отрывается от страны все дальше и дальше. Еще примерно 14-15% приходятся на главный нефтегазовый наш регион – Тюменскую область с округами. Это значит, что бизнес выбирает два важнейших конкурентных преимущества – агломерационное и сырьевое», – констатировала она.

Вместе с тем эксперт подчеркнула: «Татарстан молодец, инвестируется на уровне Питера, что говорит о больших усилиях». При этом она констатировала, что и промышленность в республике находится на высоком уровне.

«Если мы посмотрим на Татарстан, то у вас всё в плюсе, но темпы роста медленные, так как тяжело расти с высокой базой. Чем выше база, тем ниже темпы роста, и поэтому промышленность Татарстана растет весьма умеренно. Поэтому вашему руководству все сложнее и сложнее отчитываться, хотя республика развивается устойчиво», – добавила Зубаревич.

Сегодня в Институте управления, экономики и финансов КФУ прошла конференция «Управление развитием территорий в условиях действующих ограничений». Ее участники обсудили поиск оптимальной и эффективной модели развития регионов.

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