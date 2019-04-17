В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -9 градусов

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 18 апреля, на территории Татарстана ночью ожидаются заморозки до 9 градусов ниже нуля. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В светлое время суток воздух прогреется до 4–9 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и юго-западе региона.

Осадков не ожидается, сохранится переменная облачность. Сильный северо-восточный ветер при этом сменится неустойчивым и слабым.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских метеорологов, антициклон будет оказывать влияние на погоду в республике вплоть до конца недели. Постепенное потепление начнется лишь к выходным.

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