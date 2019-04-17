Константин Толкачев: Надеюсь на продолжение сотрудничества парламентов Татарстана и Башкортостана

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Уфе депутаты Государственного Совета РТ посетили парламент Башкортостана. На встрече председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев выразил надежду на продолжение сотрудничества между парламентами двух республик, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Толкачев подчеркнул, что татарский и башкирский народы связывает общность культуры и истории. «Между парламентами наших республик установились самые тесные связи. Мы следим за вашей правовой базой и делимся своим опытом с вами. Наши законы по основным своим характеристикам совпадают. Искренне надеюсь на продолжение активного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими парламентами», – сказал он.

Ценность межпарламентских связей отметила и заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. «Мы всегда старались быть вместе и поддерживали друг друга. Даже в 90-е годы, когда обсуждались сложнейшие законы, наши позиции с юридической точки зрения, с точки зрения защиты интересов наших республик были очень близки», – отметила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Уфе стартуют Дни Татарстана в Башкортостане.

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