Директор «Леонтьевского центра» допустил возможное исчезновение вузов в будущем

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В будущем вузы могут оказаться не нужны как образовательные учреждения. Об этом на пресс-конференции в Казанском (Приволжском) федеральном университете заявил директор международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» Борис Жихаревич.

«Сейчас ведется глобальная дискуссия о том, как меняется образование. Может, вузы окажутся и не нужны как образовательные учреждения. Они останутся нужны как научно-технические центры, на базе которых будут разрабатываться учебные программы, на основе которых каждый для себя будет выстраивать свою индивидуальную систему обучения», – отметил эксперт.

Жихаревич также обратил внимание на необходимость готовиться к переменам в стратегии развития образования.

«Сейчас идет крен в сторону большего создания колледжей, я это поддерживаю. Не хватает рабочих кадров для производств, которые занимаются высокотехнологичным бизнесом. В этом смысле стратегии надо пересматривать. Сама технология образования быстро меняется, нужно быть готовым к переменам», – подчеркнул он.

В связи с этим руководитель «Леонтьевского центра» констатировал, что постоянное внесение изменений в татарстанскую «Стартегию-2030» – это нормальный процесс.

«Раз в три года надо обязательно стратегию пересматривать. Это более чем нормальный процесс, когда мы разрабатывали ее, то сразу заложили сразу процесс корректировки. Хорошо, что процесс идет по этому графику», – добавил специалист.



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