Аграриев Татарстана обучат технологиям экологического земледелия, применяемым в Нидерландах

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Аграриев Татарстана обучат технологиям экологического земледелия, применяемого голландскими компаниями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов встретился с руководителем голландской компании APH Group Витсе Оостербаном. В ходе встречи, которая состоялась во Дворце земледельцев, обсуждались вопросы выращивания картофеля и овощей по голландским технологиям.

«По итогам встречи было принято решение об организации для сельхозпроизводителей Татарстана обучающего семинара по технологиям экологического земледелия, применяемого голландскими компаниями», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, обсуждались перспективы внедрения в хозяйствах республики эффективных систем выращивания, упаковки и хранения овощной продукции по схеме «От поля до прилавка». Ряд проектов планируется реализовать уже в этом году на базе агрофирмы «Нармонка».

В ходе переговоров глава Минсельхозпрода РТ отметил, что внедрение в республике эффективных и экологичных систем хранения овощей – перспективное направление сотрудничества с голландскими компаниями.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в ходе недавней поездки в Амстердам Марат Ахметов ознакомился с опытом Нидерландов по фасовке и хранению овощей, изучил технологические схемы работы оптово-распределительного центра, осмотрел цеха фасовки, систему хранения большого ассортимента плодовоовощной продукции и зоны экспедиции.

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