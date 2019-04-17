ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). ВТБ Капитал Управление Инвестициями начал работу на централизованной Платформе учета и дистрибуции инвестиционных ПИФов Национального расчетного депозитария (НРД).



Продукты ВТБ Капитал Управление Инвестициями стали доступны брокерам, подключенным к системе НРД. Платформа работает в формате B2B-маркетплейса, что позволяет управляющим компаниям предлагать ПИФы более широкому кругу инвесторов, а брокерам – расширять продуктовую линейку для клиентов.



Платформа НРД гарантирует надежность операций сторон на всех этапах совершения сделок, снижает операционные риски, а также способствует автоматизации бизнес-процессов и увеличению скорости формирования и обработки поручений. Брокерам доступен централизованный учет инвестиционных паев и полная информация о статусах поручений. На данный момент к Платформе ПИФ подключены 20 участников.



Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов отметил: «Подключение к Платформе ПИФ НРД является важным шагом в развитии бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, позволяющим нам приобрести новых партнеров среди банков и брокеров, которые в свою очередь смогут расширить собственную линейку услуг благодаря инвестиционным продуктам Группы ВТБ. Сегодня мы являемся лидером и крупнейшей управляющей компанией на рынке. Общая сумма средств под управлением в открытых и интервальных ПИФах за прошлый год увеличилась более чем в три раза и превысила 41,1 млрд рублей».



Управляющий же директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков прокомментировал: «Число участников Платформы ПИФ растет благодаря универсальным условиям предоставления услуги, организации удобного и оперативного взаимодействия всех сторон на базе НРД. Наша ключевая задача – создание максимально комфортных условий для участников рынка коллективных инвестиций и формирование среды, способствующей росту его потенциала».

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